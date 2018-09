Per quattro anni è schiavo dei ricatti e dell'estorsione dell'ex amante, che per non rivelare le prove della loro passata relazione alla moglie dell'uomo, per quattro anni si fa versare tra i 1000 ai 2000 ero al mese. L'uomo, un commerciante di 70 anni, nel 2014 decide di troncare la relazione extra matrimoniale con una donna più giovane. Ma quando decide di lasciarla 48enne va su tutte le furie e per l'uomo comincia un vero e proprio incubo terminato solo con l'arresto dell'ex amante da parte dei carabinieri della Stazione di Villa Bonelli avvenuto questa mattina. In tutto si sarebbe riuscita a far consegnare circa 70.000 euro.

La donna era riuscita a farsi corrispondere dal commerciante una sorta di stipendio mensile per non andare dalla moglie a raccontarle tutto. Fino a quando, esasperato da anni di richieste incessanti, il 70enne non ha deciso di recarsi dai carabinieri a sporgere denuncia mostrando i messaggi in cui la donna gli chiedeva i soldi e altre prove dell'estorsione. "A quel punto i Carabinieri hanno fatto concordare un appuntamento per la consegna della somma pattuita e al rendez vous si sono presentati anche loro: a consegna avvenuta, i militari sono entrati in azione bloccando la 48enne e recuperando la somma di denaro. L’amante “ferita” è stata rinchiusa nel carcere di Rebibbia", si legge in una nota.