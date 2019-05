in foto: Mamma e figlia sono morte in un incidente stradale avvenuto in provincia di Latina

Camilla Aversa, 18 anni compiuti da poco, ed Estella Aversa, sua madre, sono morte in un incidente stradale a Latina. Il 23 maggio scorso, poche ore prima della tragedia, la più piccola scriveva queste parole come didascalia a un selfie scattato in macchina insieme alla madre: "Difficile tener testa a Donne che la testa la usano". Camilla e sua madre, 47 anni, sono morte praticamente sul colpo mentre erano a bordo della loro automobile, una Nissan Qashqai. Con loro c'era anche un'amica di Camilla, che ora è ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma in gravi condizioni.

L'incidente in cui sono morte Camilla ed Estella

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 maggio sulla strada provinciale di Guglietta Vallefratta. Stando a quanto si apprende, sul posto è intervenuta un'eliambulanza, che ha trasportato l'amica di Camilla al pronto soccorso dell'Umberto I. Madre e figlia sono invece morte sul colpo. La loro Nissan si è scontrata con un'Audi A5 guidata da un medico di Villa Santo Stefano. L'uomo, ferito lievemente, è stato trasportato all'ospedale di Frosinone, dove è stato sottoposto anche ai test tossicologici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Prossedi. Presenti anche alcune ambulanze, due automediche e due squadre dei vigili del fuoco di Latina e Terracina. Sul posto anche agenti di polizia.