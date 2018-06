Stop ai concerti della storica manifestazione dell'Estate Romana ‘Villa Ada Incontra il Mondo', organizzata dall'Arci. L'ordine arriva dal comune poco prima che il rapper Noyz Narcos salisse sul palco. Sconcerto e rabbia tra i fan, che potranno utilizzare lo stesso biglietto (acquistato per 30 euro) all'ippodromo di Capanelle dove il concerto è stato spostato all'interno del cartellone di ‘Rock in Roma' il 17 luglio. Le altre date sono in corso di ridefinizione o di spostamento in altre location. A chi avesse acquistato un ticket o era intenzionato ad andare a sentire un concerto, è consigliabile visitare la pagina Facebook della kermesse dove stanno venendo date indicazioni.

Il Tar ha parzialmente accolto, con una sentenza dello scorso 21 febbraio pubblicata il 12 giugno, il ricorso della Nosb Srl, contro la graduatoria con cui la Dada Srl si è aggiudicata la possibilità di organizzare il festival nell'aera di Villa Ada nel triennio 2017-2019 all'interno del cartellone dell'Estate Romana. Ora la commissione esaminatrice si dovrà nuovamente riunire, mentre Roma Capitale ha sospeso temporaneamente le autorizzazioni, arrecando secondo gli organizzatori "un aggravio economico e d'immagine" al festival.

"Nonostante il rispetto di regole e autorizzazioni previste per l'avvio del “Festival Villa Ada Roma Incontra il Mondo” ivi compreso il fondamentale parere favorevole dalla Commissione di vigilanza del 15 Giugno 2018, il Comune di Roma ha deciso di sospendere temporaneamente l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico attraverso una determina notificataci ieri, domenica 18 giugno 2018, alle ore 13.35. – si legge in un comunicato degli oerganizzatori L’autorizzazione all’OSP rimane così vincolata ad una nuova convocazione della Commissione esaminatrice del Bando sull’Estate Romana 2017/2019 – al momento fissata secondo quanto appreso in via informale entro venerdì 22 giugno – che lo scorso anno, aveva assegnato alla d’Ada srl un punteggio superiore rispetto agli altri progetti concorrenti, decretando l’ammissione della stessa alla realizzazione dell’iniziativa proposta per la triennalità 2017/19".