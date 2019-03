Gli agenti del I Gruppo della Polizia Locale nel pomeriggio di ieri – giovedì 27 marzo – hanno sequestrato oltre cento chili di carne e pesce malconservati. I caschi bianchi hanno intercettato un furgone in via La Marmora durante un controllo, scoprendo così gli alimenti che erano "trasportati in un ambiente non a norma, ad una temperatura superiore a quella consentita: 100 chili pesce e carne congelati erano conservati ad una temperatura di oltre 15 gradi". La catena del freddo era stata così interrotta e gli alimenti si stavano scongelando e, finendo nuovamente in una cella frigorifera sarebbero diventati potenzialmente pericolosi.

Il personale dell'Asl ha posto sotto sequestro gli alimenti, predisponendone poi la distruzione così come previsto dalla legge. "Nei confronti del conducente, un cittadino di nazionalità bengalese di 43 anni, sono state levate sanzioni per oltre 1000 euro ed il mezzo è stato sequestrato. L'intervento dei caschi bianchi ha permesso di scongiurare gravi conseguenze per la salute dei consumatori", si legge in una nota diramata dalla Polizia Locale.