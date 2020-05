Un uomo di trentatré anni ha provato a violentare una donna di sessant'anni nel quartiere Esquilino. Il tentato stupro è avvenuto ieri mattina verso le 8: la signora era uscita di casa per fare un po' di movimento e si stava avviando verso il Colosseo per fare una camminata e un po' di corsa, quando è stata aggredita alle spalle dal 33enne. Sbucato all'improvviso, l'ha spinta a terra facendole sbattere il viso sull'asfalto, dopodiché l'ha bloccata e ha provato a levarle i pantaloni. Un'aggressione in pieno giorno, alla luce del sole: nonostante questo, il 33enne ha provato comunque a violentare la signora, in completo stato di shock. La donna, terrorizzata da quello che stava avvenendo, ha iniziato a urlare. E nonostante l'uomo le tenesse la mano sulla bocca per impedirle di gridare, ha comunque attirato l'attenzione di alcuni passanti.

Tenta di violentare una donna, arrestato

Due persone sono intervenute appena hanno sentito le urla della donna, e hanno messo in fuga lo stupratore. Accompagnata in codice rosa all'ospedale, era in totale stato di shock quando è arrivata al nosocomio: soccorsa dai medici, ha ricevuto quattro giorni di prognosi per le ferite e le escoriazioni alle ginocchia e alla bocca. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Castro Pretorio ed Esquilino: sia la donna sia i testimoni hanno fornito una descrizione dettagliata dell'aggressore, che poco dopo è stato rintracciato e arrestato. Adesso si trova nel carcere romano di Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.