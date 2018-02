Vasta operazione dei carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante all'Esquilino, quartiere della Capitale: i militari dell'Arma hanno passato al setaccio 43 strutture ricettive tra hotel, affittacamere e bed and breakfast, disponendo, su ordine della Questura di Roma, la chiusura di 18 attività, in violazione dell'articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio Decreto ancora in vigore in Italia). In totale, i militari dell'Arma hanno elevato sanzioni amministrative per un valore complessivo di 32.500 euro.

Particolarmente difficile e degradante la situazione che i carabinieri hanno scoperto in un complesso di 10 appartamenti tutti in uso a cittadini stranieri: all'interni delle dieci abitazioni, i militari dell'Arma hanno scoperto a viverci ben 120 persone, dal momento che alcuni posti letto venivano affittati a più di una persona contemporaneamente nella stessa giornata. Molti degli occupanti dei 10 appartamenti sono stati identificati dai carabinieri, in quanto già noti alle forze dell'ordine come assidui frequentatori di piazza Vittorio Emanuele II.