È stata fermata dalla polizia la signora Paola, un'anziana che questa mattina si è recata davanti l'ambasciata spagnola e ha esposto la bandiera catalana. "Un agente le ha chiesto più volte di chiuderla, ma lei si è rifiutata – ha spiegato a Fanpage.it Stefano Portelli, che questa mattina si trovava insieme alla signora e altri attivisti – E a quel punto l'hanno portata in Questura a Trevi perché, secondo loro, stava esponendo la bandiera di uno stato illegale e dava fastidio all'ambasciata spagnola". Non si sa ancora se la signora sia in stato di arresto o meno, ma è più probabile che sia stata condotta negli uffici della polizia per accertamenti. Per ora non sarebbe stata ancora rilasciata. "Non è al prima volta che la signora Paola manifesta davanti le ambasciate spagnole e non lo ha fatto solo in Italia. Ma è la prima volta che la polizia la trattiene e la porta in Questura, mi sembra palese che sia stato leso il diritto di manifestare in piazza".

La signora si sarebbe appassionata alla questione della Catalogna sin dal primo ottobre 2017, pur essendo italiana e non avendo mai visitato la Spagna. Dopo la dura sentenza di condanna dei leader indipendentisti della Catalogna – che dovranno affrontare numerosi anni di carcere – ha deciso di manifestare nuovamente esponendo la bandiera. Qualche tempo fa, aveva esposto il drappo davanti l'ambasciata spagnola in Australia, dove si reca ogni anno per visitare la figlia. In quell'occasione era stata aggredita da un uomo e aveva raccolto molta solidarietà per quanto le era accaduto. Oggi, è tornata in piazza per manifestare, ma la sua protesta è stata interrotta.