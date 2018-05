in foto: Foto vigili del fuoco – Il cantiere dove si è verificata l’esplosione

Esplosione in un cantiere dell'Eur. Intorno alle 14 e 30 una fuga di gas ha provocato un'esplosione in via Umberto Saba. Stando a quanto si apprende, è rimasto coinvolto un operaio che stava lavorando sul posto. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco con il supporto del nucleo Nbcr.

Attualmente l'uomo è ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Esposizione che si sono occupati dei rilievi. Ancora da accertare le cause della fuga di gas, probabilmente causata da una bombola che si trovava in strada. È successo precisamente al civico 68 di via Umberto Saba.

La mappa: esplosione in via Umberto Saba all'Eur