in foto: Immagine di repertorio

Incendio a Casalattico, piccolo centro in provincia di Frosinone, nel quale sono rimaste ferite due persone, trasportate in ospedale. Il rogo è divampato nella serata di ieri, venerdì 20 settembre, intorno alle ore 19.30. A provocare l'incendio è stata un‘esplosione di gas all'interno di un'abitazione, dalla quale si sono subito dopo originate le fiamme. Non è chiaro cosa abbia dato origine alla detonazione, probabilmente si è trattato di un malfuzionamento all'impianto o un a tubo del gas.

Esplosione con incendio

L'episodio è accaduto in fretta, e le due persone rimaste ferite non sono riuscite ad allontanarsi in tempo per restare incolumi. A dare l'allarme i residenti che poco prima dell'ora di cena hanno avvertito un boato, e spaventate hanno chiesto l'intervento dei soccorritori. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato a lungo, evacuando per precauzione l'intero palazzo e cercando di domare le fiamme.

Due persone gravemente ustionate

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuco sono entrati all'interno del palazzo e dell'appartamento coinvolto nel rogo per verificarne l'agibilità e fare la conta dei danni. Presenti per gli accertamenti necessari al caso anche i carabinieri che indagano sul caso. Nell'esplosione con incendio sono rimaste ferite due persone, due residenti del palazzo, che sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza in ospedale. Arrivati nel nosocomio ciociaro, sono stati affidati alle cure dei medici che le hanno sottoposte agli accertamenti necessarie. I due pazienti hanno riportato gravi ustioni e le loro condizioni di salute sono serie.