in foto: Foto Google

Rubano 140mila euro dopo aver provocato un'esplosione alle Poste di Bravetta. Il colpo, messo a segno da una banda di ladri, si è svolto nei locali in via degli Arcelli. Erano le 3.34 di questa notte quando un boato ha destato dal sonno i residenti del quartiere Monteverde che, presi dallo spavento, hanno dato l'allarme. Sul posto hanno lavorato gli agenti della Polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, per scongiurare il propagarsi dell'incendio. Intervenuti anche gli artificieri e la polizia scientifica. Sotto sequestro le telecamere di zona. Le immagini delle riprese potrebbero essere utili durante le indagini per risalire all'identità dei responsabili.

Esplosione alle poste

Secondo le informazioni ricevute dalla Questura, in molti hanno segnalato rumori sospetti in strada: "Stanno facendo esplodere la posta" hanno detto alla Polizia. Una banda di persone ancora non identificate hanno sradicato i postamat legandoli con delle funi a un'auto rubata. Poi, l'esplosione. I ladri hanno sottratto 140mila euro e si sono dati alla fuga subito dopo, lasciando a terra alcune banconote macchiate e rese inutilizzabili. Danneggiate dall'esplosione anche le pareti dei locali.