in foto: Esplosione a Rocca di Papa

La bimba di 5 anni rimasta ferita oggi nell'esplosione a Rocca di Papa resta in gravi condizioni e in prognosi riservata. Così si legge sul bollettino medico diffuso dall'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma: "È giunta questa mattina alle ore 13.00 al Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con carattere di urgenza, una bimba coinvolta nella violenta esplosione che si è verificata presso il Comune di Rocca di Papa. La bambina, dell’età di circa 5 anni, è attualmente in condizioni stazionarie con un severo trauma facciale e cranico. Per la tipologia dell’evento traumatico e delle lesioni, la paziente è ricoverata in Area Rossa in prognosi riservata". La bimba, come si legge ha un severo trauma cranico e facciale. La piccola, che frequentava l'asilo accanto al municipio, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'eliambulanza. Non è in pericolo di vita.

L'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato è andato a fare visita alla bimba: "Abbiamo monitorato costantemente l'evolversi della situazione e voglio ringraziare tutti gli operatori per il tempestivo intervento di soccorso. Mi sono appena recato in visita al Bambino Gesù dalla bambina rimasta ferita nell'esplosione per sincerarmi delle sue condizioni. La bambina è vigile e costantemente monitorata e l'ho trovata che parlava con la capo sala anche lei di Rocca di Papa. Probabilmente, come confermato dai medici, sarà necessario un intervento chirurgico nella regione orbitale".

"Seguo con apprensione quello che sta accadendo vicino Roma, dove alcuni bambini sono rimasti coinvolti nell'esplosione di una palazzina. Un ringraziamento ai soccorritori che sono prontamente intervenuti", ha scritto in un tweet il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. Sul posto si sta recando il procuratore capo di Velletri, Francesco Prete, che effettuerà un sopralluogo in corso della Costituente. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il pm di turno Giuseppe Travaglini.