in foto: Foto di repertorio

Forte esplosione nella serata di ieri in zona Torre Spaccata, periferia est di Roma. Un forte botto è stato sentito in diverse strade del quartiere della Capitale intorno alle 20. Stando a quanto si apprende, in via Cornelio Sisenna è scoppiata una bomba carta che era stata posizionata sotto un'automobile parcheggiata vicino alla parrocchia del quartiere. L'esplosione ha provocato la caduta del paraurti posteriore della vettura e ha aperto gli sportelli della macchina. Sono stati trovati pezzi di carta bruciati sotto il veicolo.

Esplosione a Torre Spaccata, non ci sono feriti

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Casilino, avvertiti da un passante che ha chiamato il 112. L'automobile, hanno comunicato gli investigatori, è risultata rubata. Si tratta di una Nissan Micra rossa e di un modello vecchio. Non risultano feriti in seguito allo scoppio.