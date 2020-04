Una Fiat Panda è esplosa questa mattina in via Pietro Duranti a Roma. Salvo il conducente, che si è accorto in tempo delle fiamme che stavano iniziando ad avviluppare l'auto ed è uscito in tempo dal veicolo. Nello scoppio è stata danneggiata anche un'altra vettura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono giunti subito i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero ad altri veicoli, e le pattuglie del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Arrivata anche l'Ama per l pulizia dell'area. Al momento sembra che le vetture danneggiate siano solo due, quella esplosa e quella colpita dalla deflagrazione.

Esplode macchina a Roma, indagini in corso

Non si conoscono le cause dell'esplosione avvenute questa mattina in via Pietro Duranti, e perché la macchina abbia preso fuoco, se per un problema al motore o altro. Fortunatamente il conducente si è accorto in tempo di quanto stava per accadere e si è allontanato, evitando di rimanere coinvolto nello scoppio e riuscendo a salvarsi. La Fiat Panda è rimasta gravemente danneggiata dall'incendio, dell'auto è rimasta praticamente solo la carcassa, la macchina non è più utilizzabile. L'altra auto, invece, ha riportato meno danni, anche se la parte anteriore ha riportati seri danni.