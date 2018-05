Un uomo di 42 anni, cittadino italiano di cui non sono state rese note al momento le generalità, è stato trovato morto nella notte lungo un sentiero di montagna sui Monti Lucretili, nel Lazio. Il corpo dell'uomo, che era un escursionista e stava facendo presumibilmente trekking sui monti, è stato trovato in un sentiero a Prato Favale, località che si trova nel Comune di San Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma. Non sono al momento chiare le cause della morte del 42enne, che risiedeva a Montelibretti, altro comune sempre in provincia di Roma.

Per recuperare il corpo senza vita del 42enne questa notte si sono mobilitate le squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, coadiuvate da un elicottero e assistite anche dai carabinieri. Il corpo dell'escursionista è stato trasportato al campo sportivo di Tivoli. Molto probabilmente sul cadavere verrà disposta l'autopsia, che dovrà accertare le cause del decesso. Prato Favale, dove è stato ritrovato il cadavere, è una meta molto conosciuta per chi fa trekking. Da questa località, che si trova a circa 800 metri di altezza sul livello del mare, parte infatti un sentiero che conduce fino al Monte Gennaro (a oltre 1200 metri di altezza), una delle vette dei Monti Lucretili.