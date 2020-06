in foto: Escrementi di topo sugli scaffali di un ristorante giapponese e pesce mal conservato

Escrementi di topo sugli scaffali della dispensa e pesce, tra cui salmone, conservato in alcuni scatoloni, senza etichette o date di confezionamento. Per questo gli agenti di Polizia del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, e gli uomini del reparto Prevenzione Crimine Lazio e ispettori della A.S.L. – servizio igiene alimenti nutrizione, hanno disposto la chiusura di un ristorante giapponese in via Ostiense dopo aver effettuato verifiche in diversi locali della zona. Gli ispettori hanno trovato all'interno, scrivono in una nota, "prodotti alimentari tenuti in congelatori, sia di origine animale che ittica, privi della tracciabilità, della etichettatura e della data di confezionamento". Tutta la merce è stata sequestrata in attesa di essere distrutta. In più hanno riscontrato pessime condizioni igienico sanitarie e la presenza di molti escrementi di topo sugli scaffali. Il locale è stato chiuso e il titolare è stato sanzionato con una multa da 1500 euro.

Chiusa anche una gelateria: assembramento di clienti all'esterno del locale

I poliziotti hanno chiuso anche una gelateria del quartiere perché all'esterno del locale c'era una assembramento di clienti in attesa e che occupavano la sede stradale. In totale durante i controlli sono state identificate 71 persone, di cui 8 cittadini stranieri e 8 con precedenti di polizia. Le automobili controllate sono state 14. In viale Marconi e in largo Enea Bortolotti sono state eseguite verifiche antiprostituzione.