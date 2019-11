in foto: Immagine di repertorio

Brutto incidente lunedì pomeriggio all'incrocio tra via Grotta di Gregna e via Collatina: un uomo di 84 anni è stato investito da una Skoda Fabia guidata da un ragazzo di 19 anni mentre stava attraversando la strada. L'anziano è stato trasportato d'urgenza al policlinico di Tor Vergata: dalle prime informazioni sembra che le sue condizioni fossero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto a seguito di un altro sinistro, verificatosi poco prima sempre in quel tratto di strada e riguardante sempre l'84enne. L'uomo investito, infatti, stava attraversando la strada dopo che con la sua Renault Clio si era scontrato frontalmente con una Renault Twingo guidata da una donna di 44 anni. E a quel punto è stato preso dalla macchina guidata dal 19enne, che probabilmente non si era reso conto di quanto appena avvenuto.

Investito dopo incidente, anziano portato al policlinico di Tor Vergata

Il primo incidente è avvenuto alle 13.40, sempre tra via Grotta di Gregna e via Collatina. L'uomo e la donna a bordo delle rispettive vetture – l'84enne e la 44enne – non si sono fatti nulla, ma sono scesi dalle macchine probabilmente per mettersi in sicurezza prima dell'arrivo dei vigili o del carro attrezzi. Ed è stato a quel punto che l'84enne ha attraversato la strada ed è stato colpito dalla Skoda Fabia guidata dal 19enne. Secondo quanto emerso, in quel tratto di strada non c'erano le strisce pedonali. L'uomo è stato portato in gravi condizioni al policlinico di Tor Vergata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti gli agenti di Polizia Locale del V Gruppo Prenestino per i rilievi del caso, oltre ovviamente ai soccorritori del 118 che hanno portato l'uomo in ospedale.