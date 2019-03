in foto: [immagine di repertorio]

Brutta avventura per un un uomo di Terracina nel pomeriggio di ieri – sabato 2 marzo – dopo che era uscito in mare per fare kytesurf. Entrato in acqua sul litorale di Latina all'altezza di largo Fogliano, non è riuscito a rientrare a riva. Lanciato l'allarme dagli amici che non lo vedevano rientrare, si sono messi in moto i soccorsi. Gli uomini della Guardia Costiera di Terracina, sotto il coordinamento del comando di Gaeta, hanno cercato l'uomo per ore in mare. Mobilitata per le ricerche una motovedetta SAR CP 834 che ha ritrovato lo sportivo.

L'uomo è stato ritrovato quando ormai era allo stremo delle forme e navigava alla deriva, aggrappato alla tavola da surf. Affidato al personale del 118 giunto sulla spiaggia – dove lo attendevano i familiari preoccupati – per prenderlo in consegna, il disperso è apparso in buone condizioni di salute anche se provato dalla disavventura. Trasportato in ospedale per controlli, è stato poi dimesso.