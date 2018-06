Sono circa 50mila gli studenti del Lazio che in queste ore stanno sostenendo la prima prova dell'esame di maturità. Per la precisione i candidati sono 47.500, di cui circa 35mila iscritti nelle scuole di Roma e provincia. A questi si aggiungono oltre 2mila candidati esterni. Secondo i dati elaborati dall'Associazione nazionale presidi, circa il 96 per cento degli studenti delle scuole superiori sono stati ammessi agli esami di maturità. Nel Lazio la percentuale sale al 97 per cento.

Esame di maturità, le tracce della prima prova

Già uscite le tracce della prova di Italiano:

A, il testo da analizzare: "Il giardino dei Finzi Contini" di Giorgio Bassani.

B i diversi volti della solitudine nell'arte e nella letteratura (Ambito artistico-letterario), la creatività (Ambito socio-economico), masse e propaganda (Ambito storico-politico), il dibattito bioetico sulla clonazione (Ambito tecnico-scientifico). Per il tema storico la cooperazione internazionale e in special modo De Gasperi e Moro, mentre per il tema di ordine generale il principio dell'uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione facendo riferimento all'articolo 3.

Esame di maturità, il calendario delle prove

La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30, la terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario lunedì 25 giugno alle 8 e 30. La quarta prova, che si effettua nei Licei e negli Istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno e nei Licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è programmata per giovedì 28 giugno alle 8.30.