in foto: Immagine di repertorio

Non si sentiva preparato per l'esame della la patente di guida e ha mandato suo cugino a sostenerlo al suo posto. Guai per un candidato della Motorizzazione che hanno chiamato la Polizia. La curiosa vicenda, che ha dell'incredibile, risale al pomeriggio di ieri, mercoledì 27 novembre ed è accaduta a Roma. L'uomo che doveva presentare l'esame non era in realtà presentato e al suo posto c'era un'altra persona, la cui presenza ha insospettito il personale esaminatore della prova, che stava svolgendo i controlli attraverso i documenti d'identità.

Cugini denunciati per tentata truffa

I funzionari hanno notato che le due persone, quella iscritta effettivamente all'esame e quella che si era presentata per sostenerlo, un ghanese, in realtà dalle fotografie non corrispondevano, così hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del reparto volanti, che hanno ascoltato il racconto del personale esaminatore, accertato i fatti e denunciato entrambi per tentata truffa.

A tradirli la forma del naso e un neo mancante

A seguito dei controlli i poliziotti hanno confermato che il candidato che si era presentato fisicamente e la foto sul documento da lui mostrato si assomigliavano ma la forma del naso e un neo mancante hanno tradito l'uomo che, messo di fronte all'evidenza, ha ammesso di essersi sostituto a suo cugino. L'uomo ha confessato che, essendo stato già bocciato una volta, non si sentiva affatto preparato ed ha preferito non andare. Al termine degli accertamenti sull'identità, i due cugini sono stati entrambi denunciati all'Autorità Giudiziaria.