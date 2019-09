in foto: Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia

Entra in chiesa per pregare e viene aggredita alle spalle, scaraventata a terra, palpeggiata e infine privata con la forza di alcuni indumenti. E' accaduto all'interno della parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia, provincia di Roma, a nord est della Capitale. Vittima una 57enne del posto. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, un uomo l'ha afferrata mentre lei era di spalle e raccolta in preghiera, l'ha scaraventata a terra e poi l'ha colpita sul volto prima di strapparle di dosso la maglietta e abbassarle i pantaloni per provare a togliere le mutandine e violentarla. Fortunatamente la donna è riuscita a divincolarsi, ha sferrato calci e pugni al suo aggressore ed è riuscita a scappare.

L'uomo, arrestato, dovrà rispondere di violenza sessuale

Grazie alle sue grida ha attirato l'attenzione di una signora che si trovava in chiesa. La donna è accorsa in suo aiuto e ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia di Tivoli, che hanno bloccato il malvivente e lo hanno accompagnato negli uffici di polizia. Arrestato, l'uomo, un 34enne incensurato, dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e lesioni personali. Non è chiaro se i due si conoscessero, ma al momento non sembrerebbe. La donna, nonostante lo spavento per la terribile aggressione subita mentre stava pregando, è in buone condizioni di salute e non avrebbe avuto bisogno di cure mediche al pronto soccorso.