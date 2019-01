in foto: Foto di repertorio

Nell'appartamento c'è una ragazza, una bambina, sua figlia, e un neonato, suo figlio. Un uomo, un 32enne del Frusinate, è riuscito ad entrare in casa approfittando dell'ingenuità della bimba, ha afferrato la donna, l'ha strattonata e l'ha trascinata in camera da letto. Le urla disperate di lei hanno messo in fuga il ragazzo e l'hanno salvata da una probabile violenza sessuale. La giovane donna è andata subito in questura a Frosinone e ha raccontato l'episodio nei minimi dettagli ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L'uomo, stando a quanto ricostruito, era un conoscente di famiglia e per questo gli sarebbe stato facile entrare in casa.

Il 32enne, che ha precedenti per rissa, danneggiamento, furto aggravato, invasione di terreni ed edifici, è stato denunciato e dovrà rispondere delle accuse di violenza sessuale e violazione di domicilio. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, il racconto della donna sarebbe stato giudicato credibile: l'uomo, che era conosciuto dai figli della donna, ha bussato alla porta, si è fatto aprire dalla bimba ed è entrato all'interno provando a violentare la padrona di casa. Solo le urla di quest'ultima hanno evitato conseguenze ben peggiori.