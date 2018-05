in foto: Foto d’archivio

Tragedia a Roma, in un palazzo di viale Regina Margherita (civico 271), una delle zone più centrali della Capitale a pochi passi dalla città universitaria de La Sapienza. Stando a quanto si apprende dai vigili del fuoco, intorno alle 15.30 di oggi una donna è morta cadendo nella rampa dell'ascensore. Pensando di salire sull'ascensore ha aperto la porta del vano ed è caduta nel vuoto perché non c'era l'ascensore. Ha fatto un volo dal quinto piano ed è morta. Si tratterebbe di una signora di 77 anni. L'anziana avrebbe effettuato la chiamata al quinto piano, ma l'ascensore si sarebbe fermato al sesto. Le porte si sono aperte al piano sbagliato, la donna ha fatto un passo ed è caduta nel vuoto.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma con supporto del nucleo Speleo alpino fluviale, i carabinieri compagnia Parioli e un'ambulanza del 118. Sconosciuta rimane, per ora, l'identità della vittima. Gli operatori sanitari dell'ambulanza non hanno potuto fare altro che recuperare il corpo della vittima. Gli investigatori stanno cercando di capire come sia stato possibile che la porta si aprisse mentre l'ascensore si trovava al piano superiore. I carabinieri dovranno quindi verificare se nel dispositivo che regola l'apertura e chiusura della porta si sia verificato un malfunzionamento nel blocco dell'accesso al vano, un guasto che ha fatalmente indotto all'errore l'anziana.

Resta aperta l'ipotesi suicidio

La vittima, E.P. le sue iniziali, è stata trovata con un utensile vicino a sé, forse un mestolo. I militari dovranno verificare se la donna lo abbia utilizzato per forzare volontariamente la grata di ferro del vano ascensore. Al momento, quindi, resta aperta anche l'ipotesi suicidio.