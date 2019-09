in foto: Il baldacchino del Bernini e l’altare all’interno della basilica di San Pietro

Entra all'interno della basilica di San Pietro a Roma, si dirige svelto verso l'altare principale, proprio sotto il baldacchino del Bernini, sale e getta a terra uno dei grossi candelabri d'oro. Un gesto incomprensibile, che è stato immediatamente notato dagli uomini della Gendarmeria vaticana. L'uomo è stato fermato e in queste ore sarà interrogato per tentare di capire i motivi che lo hanno spinto a compiere l'azione. Secondo una prima ricostruzione la stessa persona sarebbe già stata fermata nei giorni scorsi al di fuori della basilica perché avrebbe dato evidenti segni di squilibrio. Per il momento, però, non è ancora chiaro perché sia voluto entrare all'interno e perché si sia diretto proprio verso l'altare centrale della basilica. La sua identità non è stata rivelata. Il fatto è accaduto nel corso della mattinata di oggi, 4 settembre 2019.

L'altare e il baldacchino del Bernini

A sovrastare l'altare centrale della basilica di San Pietro, il simbolo mondiale della cristianità, è il maestoso baldacchino, alto oltre 28 metri, realizzato nel 1600 da Gian Lorenzo Bernini in seguito all'elezione di papa Urbano VIII. L'opera probabilmente doveva servire a mettere in risalto l'altare, nascosto nell'immensità della basilica e messo poco in evidenza. Il colore bronzeo serve in questo senso proprio ad evidenziare il contrasto con i marmi bianchi delle mura di San Pietro. Ai lavori per la realizzazione dell'imponente ciborio (cioè proprio l'elemento che sovrasta gli altari centrali nelle chiese cristiane) collaborò anche Borromini.