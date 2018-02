L'irresistibile Enrico Montesano sarà al Teatro Sistina fino al 25 marzo con "Il Conte Tacchia", uno spettacolo musicale appassionante, romantico e tutto da ridere. Dopo aver ottenuto uno straordinario successo con "Rugantino" e "Il Marchese del Grillo", l'artista presenta questa volta al suo pubblico la commedia ambientata nella Roma dei primi del ‘900 che lo vide protagonista, nell'omonimo film del 1982 di Sergio Corbucci, insieme a Vittorio Gassman. Con lui in scena, oltre ad un cast di valenti attori, ci saranno scatenati ballerini che animeranno il palcoscenico danzando sulle musiche originali del Maestro Armando Trovajoli e sulle nuove canzoni scritte appositamente per la rappresentazione teatrale da Maurizio Abeni. Orari: dal martedì al sabato ore 21:00, domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 35 euro.

Un talento a tutto tondo.

L'attore debutta a teatro nel 1966 nello spettacolo "Humor nero" a fianco di Vittorio Metz come imitatore. La sua prima volta in televisione porta invece la firma di Castellano e Pipolo e si intitola "Che domenica amici", show che va in onda nel 1968 condotto da Raffaele Pisu. Lo stesso anno esordisce anche in radio col programma" Gran varietà", al quale seguirà il più personale "Felice allegria", nel quale interpreta uno dei suoi personaggi più apprezzati, quello del timido e impacciato Felice appunto. Con "Quantunque io" del 1977 inaugura con successo una nuova formula di varietà televisivo che rinuncia ai classici apporti della grande orchestra e del balletto per puntare su gag fulminanti, caricature, brevi sketch, personaggi variegati, satira politica e di costume. Ormai divenuto popolarissimo, è pronto per affrontare la temibile serata del sabato, banco di prova durissimo per chiunque, che lo porta a condurre uno spettacolo classico come "Fantastico" nella stagione 1988/89 per poi essere sei anni dopo autore, interprete e regista della innovativa sit-com "Pazza Famiglia". Montesano è anche una presenza costante del cinema italiano, avendo girato più di 50 film tra i quali ricordiamo: "Amore vuol dire gelosia", il cult "Febbre da cavallo", "Il marito in collegio", "Stato Interessante", "Pane burro e marmellata", "Aragosta a colazione", "Il Ladrone", "Camera d'albergo", "Il Conte Tacchia" e "I due carabinieri".

Come raggiungere il Teatro Sistina.

Situato in via Sistina 129, è facilmente raggiungibile nei seguenti modi: in metro, linea A fermata Barberini; in autobus, linee 52-53-61-62-80-95-116-119 e 492; in auto, essendo il Teatro convenzionato con il Parking Ludovisi, basterà richiedere il coupon al botteghino prima dello spettacolo per usufruire della speciale tariffa.