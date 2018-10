in foto: Il masso caduto

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in provincia di Frosinone, nel territorio di Sgurgola. L'auto di un ragazzo di 29 anni è stata colpita da un enorme masso rotolato da una parete rocciosa. Il macigno ha sfondato il tettuccio e il parabrezza della vettura del giovane, un'utilitaria. Il ragazzo, originario di Morolo, se l'è per fortuna cavata solo con tanta paura e qualche lieve ferita. L'episodio è accaduto attorno alle 17 sulla strada Pedemontana dei Monti Lepini. Il giovane era da solo in auto, ma la fidanzata lo precedeva a bordo di un'altra vettura. All'improvviso, mentre i due andavano da Sgurgola verso Morolo, dalla parete rocciosa si sono staccati alcuni enormi massi: la ragazza è riuscita a evitarli, ma un macigno ha colpito in pieno la vettura del giovane. La pietra, del peso di circa quattro quintali, ha completamente distrutto l'auto: il 29enne ne è uscito praticamente illeso, anche se sotto choc come la fidanzata. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia, che hanno disposto la chiusura della strada fino alla sua messa in sicurezza: già in passato a quanto pare la Pedemontana era stata interessata da altri smottamenti.