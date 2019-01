in foto: Foto di repertorio

L'ottava vittima tra i senzatetto di Roma in poco più di un mese, la seconda in meno di due giorni. L'ennesimo clochard morto di freddo è stato trovato oggi nel parco della Resistenza, a pochi passi dalla Piramide. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza, indizio del fatto che probabilmente l'uomo, di cui ancora resta sconosciuta l'identità, è morto a causa delle basse temperature della notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Aventino in attesa dell'arrivo di un medico legale. Ieri un altro è stato trovato morto in un giardinetto vicino a piazza Irnerio.

La Croce Rossa: "Urgente trovare soluzioni"

"E' urgente trovare soluzioni a partire da quella che la nostra città si doti di altre strutture di ricovero permanenti. In assenza di quelle soluzioni strutturali che sono necessarie e che continuiamo a sollecitare da tempo, in queste ore va affrontata quella che appare una vera e propria emergenza. La situazione che troviamo nelle strade, monitorata anche dai Volontari della Croce Rossa che cercano di fare il possibile per portare aiuto è drammatica. Lo ribadiamo. O si prende atto che quella delle persone senza dimora è una situazione da risolvere e gli si dà priorità cercando le risorse e le soluzioni o rischiamo di fare, soprattutto quando fa freddo di notte una tragica conta delle vittime, nonostante gli sforzi fatti per affrontare l'emergenza freddo", dichiara Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma.