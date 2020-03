in foto: Bus in fiamme sull’Ardeatina a Roma – foto vigili del fuoco

Un autobus è stato distrutto dalle fiamme in via Villaricca all'incrocio con via Ardeatina, periferia sud di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur. Si tratterebbe di un autobus di RomaTpl. Stando a quanto riferiscono i pompieri intervenuti sul posto, non ci sarebbero feriti.

Bus in fiamme, 4 casi a Roma in una sola settimana

Non è il primo caso del genere, anche in questi giorni in cui Roma è quasi deserta a causa delle limitazioni agli spostamenti imposti dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus. Il 16 marzo sul Grande Raccordo Anulare un autobus Atac ha preso fuoco a circa cento metri dall'uscita dell'Appia (anche in quel caso nessuno è rimasto ferito) e il 13 marzo su ponte Tiburtino, lungo via della Lega Lombarda, un bus della linea 409 di Atac ha preso fuoco per cause imprecisate. Il mezzo non aveva passeggeri a bordo. Un giorno prima, il 12 marzo, un bus è stato distrutto dalle fiamme in viale Guglielmo Marconi. Anche in quel caso, fortunatamente, non ci sono stati feriti tra i passeggeri. Si registrano, quindi, quattro casi di ‘flame bus' in una settimana solo all'interno del territorio della Capitale e in giorni, si ribadisce, dove il traffico è praticamente ridotto a zero.