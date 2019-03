in foto: Emiliano, scomparso a Castelnuovo di Porto

L'annuncio sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Monterotondo: scomparso Emiliano Lesti, un uomo di 40 anni a Castelnuovo di Porto, provincia di Roma a nord della Capitale. L'uomo è scomparso questa mattina all'alba in zona via Valle Ioro. Dalle 16 circa i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti sul posto con due squadre, i nuclei Saf, Tas e l'elicottero Drago 63, per iniziare le ricerche. Al momento della scomparsa il 40enne indossava jeans scuri e giacchetto blu.

L'annuncio del Comune di Castelnuovo di Porto

L'annuncio del Comune di Castelnuovo di Porto su Facebook: "Si avvisa la cittadinanza che è scomparso un nostro concittadino al cui ritrovamento stanno lavorando il Servizio di Protezione Civile Comunale e i Carabinieri di Castelnuovo di Porto. Invitiamo pertanto chi può a recarsi oggi in Piazza Vittorio Veneto, alle ore 15.30, per collaborare attivamente e in maniera coordinata alle ricerche in corso".