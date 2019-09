in foto: Foto di repertorio

Scuole chiuse ad Anagni, in provincia di Frosinone per un guasto all'impianto di approvvigionamento idrico gestito da Acea Ato2. A prendere il provvedimento il sindaco Daniele Natalia, dopo che gran parte della città è rimasta senz'acqua. Il disservizio si è registrato a partire da questa notte, mercoledì 18 settembre, e si è protratto fino a stamattina, rendendo impossibile il regolare svolgimento dell'attività scolastica. Il sindaco Daniele Natalia ha così disposto l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, mentre i plessi di Prato, San Bartolomeo, Pantanello, Tufano e Finocchietto, sono rimasti regolarmente aperti perché dotati di sistemi di approvvigionamento idrico in grado di garantire le condizioni igienico-sanitarie. Al momento non si sa ancora quando l’erogazione tornerà alla normalità.

Manca l'acqua a Ostia Lido e Civitavecchia

L'acqua da stamattina manca anche in alcune zone di Roma e provincia, a causa di alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Acea Ato2 ha sospeso il servizio dalle ore 8 e fino alle 22 in via Carlo Del Greco (fino all’incrocio con via Fiamme Gialle) e in via Galeazzo Sommi Picenardi a Ostia Lido. Flusso idrico sospeso fino alle 22 anche a Civitavecchia a Borgata Aurelia, via Aurelia Nord, zona Scaglia, zona Pantano e Sant’Agostino (Tarquinia), l’area portuale e industriale (via Alfio Flores, via Siligato e via La Rosa), ma anche la zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo. Come informa il Comune di Civitavecchia, i cittadini troveranno due autobotti per accedere all'acqua in via Gioacchino Rossini Fontanatetta (Borgata Aurelia) e in via Ugo Fontanatetta (Piazzale Santuario Madonnina delle Lacrime).