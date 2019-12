in foto: Foto di repertorio

Incidente questa mattina nel campo Arrow in località Risacco a Fiano Romano. Intorno alle 11 di oggi, mercoledì 4 dicembre, un elicottero si è ribaltato in fase di decollo. Si tratta di un mezzo As50 con alla guida un allievo, un uomo di 46 anni residente a Roma, e un istruttore, un 30enne romano, a supervisionare le operazioni. A causa di una manovra evidentemente sbagliata al momento del distacco dal terreno, l'elicottero si è ribaltato sul lato destro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'elicottero è rimasto gravemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiano Romano, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, il cui intervento, come detto, non è stato necessario. Stando a quanto si apprende, la lezione di volo era regolarmente autorizzata, ma evidentemente l'allievo ha sbagliato la manovra di decollo e l'insegnante non è riuscito a correggerlo in corsa.

Il fatto è avvenuto, come detto, al campo Arrow di Fiano Romano. "Il Club Arrow nasce dalla forte volontà della Medaglia d'Oro al Valor Militare, Avv. Furio Lauri di istituire un circolo di piloti, sportivi o diportistici di estrazione civile o militare, con la comune passione per il Volo e per la divulgazione della Cultura Aeronautica. L'attività del Club Arrow comprende la formazione di piloti VDS con la scuola di volo, l'affinamento delle tecniche di pilotaggio dei propri soci attraverso il settore noleggio, e l'organizzazione di eventi di carattere culturale, ludico e sportivo. La flotta è attualmente formata da tre Sky Arrow 450T/TS di proprietà del Club: I-7648 (100 HP – Avanzato), I-2600 (80 HP) e I-5449 (80 HP). Quest'ultimo, donatoci dalla Sig.ra Lauri, è stato l'apparecchio usato dall'Avvocato", si legge sul sito ufficiale del club.