Elezioni politiche 2018, di seguito tutti gli eletti alla Camera dei deputati e al Senato nella regione Lazio. L'elenco è ancora provvisorio perché in virtù della possibilità di pluricandidature, in più collegi plurinominali oppure sia all'uninominale che al plurinominale, non è chiaro ancora in quali collegi verranno nominati alcuni eletti. Per esempio, Giorgia Meloni ha vinto il suo collegio uninominale e risulterebbe anche eletta in diversi collegi plurinominali. In questo caso sarebbero eletti i secondi nei listini di Fratelli d'Italia. Altro esempio: Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, è stato eletto al plurinominale sia a Roma che a Palermo. È probabile che verrà eletto in Sicilia e così il suo posto nel Lazio verrebbe preso dalla seconda nel listino, Loredana De Petris. Qua tutti i risultati delle elezioni politiche 2018.

Camera dei deputati: eletti nel Lazio.

Centrosinistra.

Uninominali.

Paolo Gentiloni

Marianna Madia

Patrizia Prestipino

Riccardo Magi

Plurinominali.

Partito democratico.

Marianna Madia

Luciano Nobili

Matteo Orfini

Roberto Morassut

Maria Elena Boschi

Fabio Melilli

Claudio Mancini

Centrodestra.

Uninominali.

Mauro Rotelli

Annagrazia Calabria

Marco Silvestroni

Maria Spena

Paolo Trancassini

Alessandro Battilocchio

Francesco Zicchieri

Giorgia Meloni

Paolo Barelli

Plurinominali.

Forza Italia.

Annagrazia Calabria

Antonio Angelucci

Sestino Giacomoni

Renata Polverini

Lega.

Barbara Saltamartini

Claudio Durigon

Francesca Gerardi

Fratelli d'Italia.

Giorgia Meloni

Francesco Lollobrigida

Movimento 5 Stelle.

Uninominali.

Massimiliano De Toma

Lorenzo Fioramonti

Felice Mariani

Emilio Carelli

Emanuela Claudia Del Re

Marco Bella

Sebastiano Cubeddu

Ilaria Fontana

Plurinominali.

Carla Ruocco

Massimo Baroni

Federica Daga

Manuel Tuzi

Angela Salafia

Stefano Vignaroli

Francesca Flati

Francesco Silvestri

Marta Grande

Gabriele Lorenzoni

Luca Frusone

Ilaria Fontana

Raffaele Trano

Liberi e Uguali.

Stefano Fassina

Senato: eletti nel Lazio.

Centrosinistra.

Uninominali.

Emma Bonino

Plurinominali.

Partito democratico.

Luigi Zanda

Annamaria Parente

Bruno Astorre

Monica Cirinnà

Centrodestra.

Uninominali.

Paola Binetti

Francesco Battistoni

Umberto Fosco

Massimo Ruspandini

Antonio Saccone

Claudio Fazzone

Plurinominali.

Forza Italia.

Annamaria Bernini

Maurizio Gasparri

Claudio Fazzone

Lega.

Matteo Salvini

Giulia Bongiorno

Alberto Bagnai

Fratelli d'Italia.

Marco Marsilio

Movimento 5 Stelle.

Uninominali.

Paola Taverna

Pierpaolo Sileri

Giulia Lupo

Plurinominali.

Paola Taverna

Elio Lannutti

Elena Fattori

Emanuele Dessì

Marinella Pacifico

Alessandra Maiorino

Liberi e Uguali.

Plurinominali.

Pietro Grasso