Elezioni europee 2019, l'affluenza è in aumento a Roma. I dati del Campidoglio aggiornati alle ore 12 di domenica 26 maggio, giornata di seggi elettorali, registrano un affluenza maggiore rispetto agli anni passati. La percentuale al momento si attesta al 15,50%, questa mattina si sono recate alle urne 356.710 persone. Dati in crescita rispetto alle scorse europee del 2014 quando nella Capitale la percentuale registrata si attestava al 12,99%.

Elezioni europee 2019: fino a che ora si può votare

Le elezioni europee sono oggi, domenica 26 maggio, a Roma e nel Lazio, così come in tutta Italia si potrà votare a partire dalle 7 fino alle 23 di questa sera. Per votare è necessario presentarsi alla propria sezione dotati di carta d'identità e tessera elettorale. Chi li avesse smarriti o siano scaduti, può ritirane di nuovi in qualunque orario della giornata, gli uffici resteranno aperti durante l'intera durata d'apertura dei seggi.

Domenica 26 maggio per cosa si vota nel Lazio

Domenica 26 maggio, nella Regione Lazio non si vota solo per le Europee 2019 ma anche per le nuove giunte comunali in 153 centri, il 40,5% del totale. I Comuni al voto in provincia di Roma sono 32, 48 in provincia di Rieti, 27 in provincia di Viterbo, 7 in provincia di Latina e 39 in provincia di Frosinone. La maggior parte dei Comuni oggi al voto sono piccoli centri, solo dieci hanno più di 15mila abitanti. In caso di ballottaggio si tornerà al voto domenica 9 giugno.

Raggi, Zingaretti e Conte votano a Roma

A recarsi ai seggi la sindaca di Roma Virginia Raggi, che si è recata ai seggi elettorali di Ottavia nel primo pomeriggio di oggi insieme al figlio. Alle urne anche il segretario del partito democratico Nicola Zingaretti che ha votato questa mattina intorno alle 10 al seggio elettorale allestito nella scuola "Giuseppe Gioacchino Belli" nel quartiere Prati a Roma.