Con il 58,79 percento delle preferenze – poco più di duemila voti – il famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi, attualmente deputato nelle fila di Forza Italia, è il nuovo sindaco di Sutri, piccola cittadina di 6.600 abitanti nella provincia di Viterbo. I risultati delle elezioni comunali hanno portato Sgarbi, con la sua lista "Rinascimento", a battere il candidato della Lista Civica Sutri Luigi Di Mauro. In campagna elettorale, Sgarbi aveva annunciato che, qualora sarebbe stato eletto, avrebbe rinunciato al suo indennizzo, ricoprendo la carica di primo cittadino a titolo gratuito, e che avrebbe fatto ottenere a Sutri – ricca di testimonianza archeologiche e artistiche – uno stanziamento di 25mila euro l'anno per le attività culturali.

Non si tratta della prima esperienza a capo di un'amministrazione comunale per il celebre critico d'arte: Sgarbi è già stato, infatti, sindaco prima di San Severino Marche, nella provincia di Macerata, e poi di Salemi, nella provincia di Trapani. Tra le sue esperienza politiche anche quella di assessore a Milano e alla Regione Sicilia. Le intenzioni del neo sindaco, come espresso in campagna elettorale, è quello di puntare sulla bellezza: "Sarà un polo attrattivo mondiale capace di racchiudere nelle magnifiche stanze della sede vescovile, che rinascerà come Palazzo Doebbing. La mia intenzione è restituire a Sutri il posto che merita nella storia. Sarà un Rinascimento politico, economico e morale. Nessuno, se vorrà, sarà lasciato indietro".