La Luna rossa più lunga del XXI secolo. È lo spettacolo in diretta planetaria atteso per sta sera, venerdì 27 luglio. Tutti con il naso all'insù a vedere ad ammirare lo spettacolo di eclissi di luna totale che lascerà sicuramente senza fiato grandi e piccini. Avrà una durata di un'ora e 43 minuti, fase in cui il nostro satellite si troverà in opposizione al sole nella fase di Luna piena, restando oscurata dal cono d'ombra della Terra. La peculiare posizione dei corpi celesti regalerà alla luna un intenso colore rosso-arancione, per questo il fenomeno è noto anche col nome di “Luna di sangue”. A rendere la serata ancor più memorabile il fatto che anche Marte si troverà in opposizione e al perielio (la minima distanza dal Sole), dunque nel giorno migliore dell'anno per ammirarlo. Il Pianeta rosso si troverà ad appena sei gradi di distanza dalla Luna, e la accompagnerà in un duetto davvero magnifico. Entrambi i corpi celesti possono essere osservati a occhio nudo, ma naturalmente soltanto con un buon telescopio sarà possibile apprezzare alcuni dettagli di Marte e quelli più fini dei crateri e dei mari della Luna. Anche un buon binocolo potrà essere d'aiuto. Per assistere allo spettacolo dovremo guardare il cielo in direzione Est. Le previsioni meteo per sta sera fa ben sperare, come riporta il sito IlMeteo.it è previsto sereno a Roma e provincia. Il fenomeno inizierà a essere visibile alle 19:13, tuttavia raggiungerà la fase totale tra le 21:30 e le 23:14, circa 103 minuti imperdibili per gli appassionati di astronomia, con i minuti migliori verso le 22.22.

Dove vedere l'eclissi a Roma

L'eclissi sarà visibile anche a Roma, nonostante gli esperti consigliano di preferire zone poco illuminate in modo che il cielo appaia più scuro e la luna più facilmente individuabile. Tuttavia il cielo d'estate consente una visione privilegiata grazie alla sua maggiore limpidezza. Un posto poco illuminato dunque, con un grande spazio aperto davanti agli occhi. Nella Capitale sono diversi gli appuntamenti in varie zone dove i romani godranno lo spettacolo. Tra questi: piazza del Colosseo angolo via Sacra: dalle ore 21 alle 24 è organizzato l'evento "La notte della luna rossa e del pianeta rosso" organizzata dal Ministero per i Beni e le attività culturali e il Parco Archeologico del Colosseo. Altre posti consigliati sono lo Zodiaco a Monte Mario, la terrazza del Pincio sopra piazza del Popolo e il Gianicolo. Anche Villa Torlonia ha in programma per sta sera un evento. L’Osservatorio Astronomica di Roma è aperto dalle 20 a mezzanotte. Osservazione, visite alle sale storiche e agli scavi archeologici dell’edificio astronomico.

Dove vedere l'eclissi in provincia di Roma

Per chi approfitta del week end con una gita fuori porta potrà godere di diversi posti in campagna, lontano dalle luci della città. La provincia di Roma offre luoghi incantevoli dove ammirare il cielo stellato di notte. Nel territorio a nord della Capitale la scelta è tra le spiagge dei laghi di Bracciano e di Martignano, o del litorale di Santa Severa e limitrofi. Basta un asciugamano e buona compagnia. Cerveteri invece organizza l'evento "Eclissi agli inferi" presso la Necropoli etrusca della Banditaccia organizzato dal gruppo Astrofili Palidoro. A Roma sud, invece nella zona dei Castelli Romani, sarà possibile guardare il cielo sulle spiagge del lago Albano.