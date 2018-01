Negozi interessanti dove fare shopping, locali dove bere un buon bicchiere di vino, ristoranti gourmet o trattorie tipiche. Airbnb, il popolare servizio di affitti brevi per turisti, presenta le mappe turistiche di alcuni quartieri romani curate direttamente dagli ‘host' che mettono a disposizione le loro case per i visitatori della Capitale. Per ora sono disponibili l'Equilino, il quartiere della Stazione Termini, San Giovanni, uno dei quartieri più popolosi della Capitale, Monti, il primo rione di Roma, e lo storico quartiere di Monteverde. Nelle mappe sono segnati luoghi per lo shopping, itinerari, monumenti, consigli per visitare la città. Contengono anche utili consigli per ridurre lo spreco, come sostenere i prodotti locali, usare i servizi del posto e molto altro. L’utilizzo è immediato e intuitivo: la grafica evidenzia sulla mappa la collocazione dei luoghi, divisi per categoria e identificabili grazie a icone e numeri. Inclusi nelle guide si trovano anche citazioni di host che da anni conoscono e condividono questi quartieri con i loro ospiti.

Per esempio a Monteverde sono segnalate due passeggiate, il percorso ‘Verde e acqua' e ‘Verso il Vaticano'. Gli ‘host' consigliano di chiedere sempre "a chi ti accoglie come si fa la raccolta differenziata nel quartiere dove ti trovi. E se vuoi saperne di più puoi consultare il sito www.amaroma.it". Oppure: "L’acqua pubblica della città è potabile. Puoi ricaricare la tua borraccia dal rubinetto, così diminuisci anche la quantità di plastica da riciclare. Per le strade puoi incontrare diverse fontanelle pubbliche: qui li chiamiamo “i nasoni”, per via della loro forma. Non sprecare l’acqua. Per Roma è una risorsa molto preziosa".

Lo scorso anno quasi 1,5 milioni di turisti hanno scelto Airbnb a Roma.

L'idea di creare delle guide dei quartieri di Roma, fa sapere Airbnb, è stata fortemente voluta dalla community locale, che ha lavorato assiduamente per realizzare un prodotto pieno di stimoli e suggerimenti "local" per vivere Roma al meglio e responsabilmente. Dei 14.600.000 visitatori e turisti arrivati a Roma nel 2017, circa il 10 per cento hanno soggiornato con Airbnb (1.400.000, di cui l’80% dall’estero). Si tratta, spiega l'azienda, "di un turismo di qualità lontano dal mordi e fuggi dell’escursionismo giornaliero, con una permanenza media più lunga (3,6 notti) e interessato a scoprire e vivere da vicino i quartieri più autentici della città".