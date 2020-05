in foto: La spiaggia di Ostia dopo il lockdown

Il Comune di Roma sta per presentare una app per smartphone che servirà ai cittadini per conoscere la disponibilità degli spazi presso le spiagge libere di Ostia. Lo strumento potrebbe essere utilizzato anche dagli altri comuni costieri e il suo funzionamento è stato illustrato oggi nel corso di un vertice a cui hanno partecipato rappresentanti del Campidoglio, della Regione Lazio, della Prefettura di Roma e delle forze dell'ordine. Per domani, mercoledì 27 maggio, è in programma una diretta Facebook della sindaca Virginia Raggi nel corso della quale illustrerà il ‘piano strategico per la stagione balneare'. Saranno presenti anche la presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, e il consigliere capitolino Paolo Ferrara.

La App per verificare se ci sono posti disponibili in spiaggia

In una nota della prefettura si legge: "Di particolare interesse l'iniziativa di Roma Capitale, relativa alla realizzazione di un'app, che consente ai cittadini di conoscere, già prima di mettersi in viaggio, la disponibilità di spazi ancora fruibili presso le spiagge libere di Ostia. Lo strumento, ritenuto di grande utilità, è stato messo a disposizione di tutti i Comuni costieri, anche per fornire una più capillare e preventiva informazione agli utenti ed evitare affollamenti e disagi una volta giunti sul posto". Le forze dell'ordine hanno garantito il presidio costante dei flussi verso le città di mare per vigilare sull'"ordinato avvio della stagione balneare. Capitaneria di porto e Guardia di Finanza, supportati anche dagli acquascooter della Polizia di Stato, vigileranno sulla sicurezza in mare".

Venerdì 29 maggio riapriranno gli stabilimenti sul litorale romano e proprio il prossimo fine settimana, spiega la prefettura, "costituisce un ulteriore step verso la ripresa della libera circolazione; è indispensabile, anche in questo caso, continuare a rispettare, con il senso di responsabilità finora dimostrato, le disposizioni vigenti. La coincidenza con un lungo ponte festivo determinerà una grande affluenza verso le località di mare e sarà l'occasione per testare la validità delle misure predisposte, che potranno anche essere ricalibrate in ragione delle esigenze via via emergenti".