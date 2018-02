Una donna di 50 anni è stata arrestata dagli agenti del commissariato di Borgo Pio all'interno dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Si era introdotta tra le corsie dell'ospedale e, approfittando dell'assenza di alcuni pazienti in un reparto, aveva cominciato a passare al setaccio le loro cose in cerca di qualcosa da rubare in cassetti, borse e armadietti. Notata da alcune persone aggirarsi in maniera furtiva e segnalata alle forze dell'ordine con una telefonata, la ladra veniva così intercettata e perquisita.

La polizia l'ha trovata così in possesso di un portafogli appena sottratto ad un'ignara paziente e di tre telefoni cellulari, anche questi risultato della razzia commessa nella corsia dell'ospedale. I successivi accertamenti hanno consentito di accertare che quanto sequestrato era oggetto di altri due furti appena commessi in altri reparti. Stamani, nel corso dell'udienza celebrata con rito direttissimo, l'autorità giudiziaria ha disposto per la donna gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.