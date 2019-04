Dolce, grande e pieno di panna montata. Una ricetta semplice che ha reso il maritozzo un classico intramontabile della gastronomia romana. Ma non esiste solamente la versione dolce. Sabato 6 e domenica 7, dalle 11 alle 23:30, i migliori cuochi della Capitale presenteranno da Eataly, a piazzale 12 ottobre 1492, tutte le possibili versioni del maritozzo, da quello classico con panna a quello con il baccalà, passando per i maritozzi esotici e versione wok. L'ingresso è gratuito, ma il prezzo dei maritozzi varia in base alla scelta del menù:

I gettoni e i carnet:

Valore 1 gettone | 1,50 €

Carnet singolo: 16 gettoni | 22,00 €

Carnet doppio: 30 gettoni | 40,00 €

Carnet studenti: 15 gettoni | 18,00 €“

L'esperienza da Eataly renderà il maritozzo protagonista non solo della colazione, ma anche del pranzo e della cena, per due giorni nei quali sarà possibile omaggiare il dolce romano in tutte le sue salse.

Come ci si arriva

Arrivare ad Eataly è molto semplice.

Metro e treno

È possibile scendere alla fermata della Metro B Piramide, per poi percorrere il sottopassaggio. Con il treno regionale urbano FL di Trenitalia si dovrà invece scendere alla fermata Ostiense, per poi percorrere due minuti a piedi.

Autobus

Per raggiungere Eataly con l'autobus si potranno prendere le linee 715 e 716, scendendo alla fermata Benzoni/Pigafetta e percorrendo 2 minuti a piedi. Si può anche prendere la linea 769 e 23, scendendo alla fermata Ostiense/Matteucci, vicina al negozio. Dall'aeroporto di Fiumicino, con si può raggiungere Eataly con l'autobus TAM alla fermata Eataly e collega l'aeroporto a Eataly, sia all'andata che al ritorno.

Macchina

Per chi vuole recarsi in macchina da Eataly il tragitto è semplice. Basterà percorrere via Ostiense oppure via Cristoforo Colombo, dirigersi verso Piazzale 12 ottobre 1492 e lasciare la macchina in una delle aree parcheggio vicine all'ingresso.