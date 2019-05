in foto: Credits: Moovel Lab

Lo sentiamo dire da anni, più come modo di dire che per altro, e ci abbiamo sempre creduto. ‘Tutte le strade portano a Roma‘ è un leit motiv che si ripete quando si vuole dire che qualsiasi decisione si prenda porterà sempre allo stesso risultato. Decisamente opinabile, questo è vero, ma per quanto riguarda il senso letterale della frase? È vero che qualsiasi strada si prenda si arrivi in ogni caso a Roma? Il proverbio prende spunto dal fatto che nell'antica Roma il sistema viario era così all'avanguardia, che è stato poi preso a modello per tutta l'Italia. E non si tratta di una credenza popolare. Gli antichi romani davvero avevano organizzato il sistema stradale per far sì che ogni via – soprattutto quelle che partivano dalle città principali, dai mercati e dalle fortezze legionarie – portasse a Roma percorrendo una delle tante strade imperiali realizzate nel corso degli anni.

La mappa creata da Moovel Lab

Se ancora non credete che davvero tutte le strade portino a Roma, allora dovete dare un occhio alla mappa creata dai designer Benedikt Groß, Phillip Schmitt e Raphael Reimann, del team Moovel Lab di Stoccarda. Questi tre scienziati hanno voluto dare una rappresentazione visiva del sistema viario creato dall'Impero Romano ormai migliaia di anni fa e il risultato è sorprendente. Effettivamente, almeno per quanto riguarda l'Europa, è proprio vero che tutte le strade portano a Roma. Gli scienziati hanno individuato 486,713 punti di partenza e usato un algoritmo per vedere quale fosse la strada più veloce per arrivare alla città eterna. Ci sono volute più di cinque ore per completare la mappa in una rete di strade che copre un'area di 26.503.452 km²: e quello che è possibile vedere, è che da qualunque punto si può arrivare a Roma. Insomma, molto più che un proverbio con un significato sulla vita.