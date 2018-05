in foto: La droga all’interno della scatola di scarpe– foto carabinieri

Un ragazzo di 18 anni aspettava di partire con un autobus diretto a Firenze. Il suo fare sospetto ha messo in allarme i carabinieri che pattugliavano la stazione dei bus Tibus di largo Guido Mazzoni a Roma e così i militari hanno deciso di controllarlo. Il giovane aveva con sé una busta di plastica da regalo con dentro una scatola di scarpe.

"E' un regalo per la festa della mamma, ora devo andare, sono in ritardo", ha provato a giustificarsi il ragazzo nigeriano per cercare di evitare un'ispezione più approfondita. I carabinieri, però, non gli hanno creduto e hanno scartato ‘il regalo'. All'interno c'era un chilo di marijuana, suddiviso in due involucri di cellophane. Il ragazzo è stato arrestato, ammanettato e accompagnato presso la stazione dei carabinieri di Roa viale Libia dov'è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. A condurre l'arresto sono stati i militari della Stazione Roma Viale Libia, in servizio con i militari dell’Esercito impiegati nell’operazione “Strade Sicure” del Raggruppamento Lazio-Umbria-Abruzzo.