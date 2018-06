Si sono svolti oggi i funerali dell'imprenditore ed ex dirigente calcistico Gaetano Palombini, stroncato da un infarto all'età di 81 anni due giorni fa. Era nato il 7 novembre 1937 e aveva legato il suo nome a quello della torrefazione di famiglia, che produceva il ‘Caffé Palombini', un'attività che aveva svolto fino a una trentina d'anni fa divaricando poi la sua attività imprenditoriale da quella del fratello Aldo che ha continuato invece a gestire il marchio.

Le esequie si sono svolte nella Parrocchia di San Gregorio VII in via Gregorio VII. Gaetano Palombini aveva svolto anche l'attività di dirigente della S. S. Lazio tra gli anni '70 e gli anni '80, come consigliere dal 1974 e come accompagnatore della prima squadra durante la presidenza di Casoni. Oltre a svolgere l'attività di dirigente è stato un grande tifoso biancoceleste per tutta la vita.