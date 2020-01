in foto: Professor Pietro Migliaccio

È morto a Roma il professor Pietro Migliaccio, nutrizionista e dietologo e volto noto della televisione. I suoi consigli sull'alimentazione erano ospitati dalle principali reti televisive. La scomparsa è stata comunicata sul suo profilo Facebook: "Con immenso dolore diamo il triste annuncio dell'improvvisa scomparsa del caro professor Migliaccio".

Migliaccio ha accusato un malore improvviso ieri sera

Era docente di Scienza dell'alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell'Alimentazione. Stando a quanto riporta l'agenzia AdnKronos Migliaccio ha accusato un malore improvviso mentre stava lavorando ed è stato subito ricoverato in un ospedale romano. Purtroppo è morto in mattinata.

La sua ‘dieta per golosi di gelato'

"Il Prof. Pietro Migliaccio è nato a Catanzaro. Laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia; esperto in Auxologia", si legge sulla pagina della biografia pubblicata sul suo sito. La sua pagina ufficiale è ricca di diete, da quella estiva a quella per gli esami, da quella post vacanze a quella di San Valentino fino a quella per golosi di gelato.

Questa è l'introduzione proprio alla dieta del gelato: