È morto questa notte l'ottantesimo Gran Maestro dell'Ordine di Malta. Ad annunciarlo i vertici dell'ordine religioso cavalleresco in una nota: "Il Gran Magistero annuncia, con profondo dolore, la scomparsa di Sua Altezza Eminentissima il Principe e 80° Gran Maestro, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, avvenuta a Roma poco dopo la mezzanotte, in seguito ad una malattia incurabile diagnosticata pochi mesi fa. Secondo l'articolo 17 della Costituzione del Sovrano Ordine di Malta, il Gran Commendatore, Fra' Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, ha assunto le funzioni di Luogotenente Interinale e rimarrà a capo del Sovrano Ordine di Malta fino all'elezione del nuovo Gran Maestro". Nato a Roma nel 1944 da una famiglia legata da generazioni alla Santa Sede (su nonno è stato direttore dell'Osservatore Romano il fratello è giudice in Vaticano), aveva assunto l'incarico nel 2018 dopo una lunga carriera all'interno dello Sovrano Militare Ordine di Malta, dove aveva ricoperto gli incarichi di Gran Commendatore, Gran Priore di Lomabrdia e Venezia per poi entrare nel Sovrano Consiglio per poi assumere anche l'incarico di Gran priore di Roma.

L'Ordine di Malta, che con i suoi nomi altisonanti e la bandiera che ricorda il simbolo dei crociati, attira l'attenzione di molti per apparire un retaggio del passato. L'Ordine deriva direttamente dai Cavalieri Ospitalieri, congregazione fondata nel 1048 a Gerusalemme e resa sovrana il secolo successivo dalla Sante Sede governando direttamente interi territori come Rodi e ovviamente l'isola di Malta. La giurisprudenza italiana e larga parte della comunità internazionale riconosce L'Ordine di Malta come un soggetto sovrano, nonostante non abbia possedimenti territoriali, tanto che dal 1994 l'Ordine ha un seggio come osservatore presso l'Onu. Il suo compito è quello di svolgere attività assistenziali e benefiche e dipende direttamente dal pontefice.