Si è spento ieri a Roma Bruno Oliviero conosciuto come il fotografo delle dive. Una carriera dedicata a cogliere e intrappolare su pellicola la bellezza femminile, davanti al suo obiettivo hanno sfilato quasi tutte le star della televisione, del cinema e dello spettacolo italiano e internazionale. Il suo sogno era il pallone: da ragazzo, fino a 18 anni, giocava nelle giovanili giallorosse. Poi decise di lasciare gli scarpini per la macchina fotografica. Una scelta davvero fortunata: da quel momento non ha mai smesso di scattare. Per un lungo periodo ha curato anche l'immagine del concorso di bellezza più famoso della Penisola, Miss Italia ovviamente, quando il patron era Enzo Mirigliani. "Occhi" è stato il suo ultimo libro, un viaggio tramite gli sguardi delle donne che lo hanno catturato lungo la sua vita fatta di incontri eccezionali, comprese le figlie e la nipotina: "Gli occhi sono l’anima del corpo, ti trasmettono ciò che si ha dentro veramente. Le ragazze scelte sono quelle che mi hanno colpito e mi hanno fatto riflettere fin dal primo impatto. Ognuna di loro è singolare in un modo straordinario, seducente in un modo raffinato e bellissime in un modo naturale.", così raccontava il suo lavoro, presentato ovviamente con una grande festa piena di amici e star.

Indimenticabili gli scatti di Valeria Marini, Sophia Loren, Virna Lisi, Claudia Cardinale, Monica Vitti, Belen Rodriguez, Claudia Gerini Sabrina Ferilli e Monica Bellucci. Ma Olivieri è anche stato un'eccezionale scopritore di bellezze, come quando immortalò per la prima volta lanciandola nel mondo dello spettacolo Ornella Muti, ma anche Ilary Blasi e Simona Ventura. Il "fotografo delle dive" ha segnato più di una stagione, arrivando a firmare con le proprie foto più di 4000 copertine. Con la sua arte ha catturato e fatto risaltare il fascino e il mistero di donne famose e non solo italiane: Kate Moss, Madonna e Naomi Campbell sono solo alcune delle star internazionali che hanno posato davanti l'obiettivo di Oliviero.