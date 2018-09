in foto: La moglie di Franco Sensi Maria Nanni

Maria Nanni in Sensi è morta a 75 anni. Vedova dell'ex Presidente dell'As Roma Franco Sensi si è spenta nella sua abitazione. A darne notizia la figlia Rosella, ultima presidentessa della società giallorossa prima dell'epoca Pallotta.

Nel suo post l'imprenditrice romana scrive: "Sei stata una grande donna, una moglie meravigliosa, una madre unica. Stasera hai raggiunto il tuo amato Franco. Ti vogliamo bene mamma!".

Anche le altre due figlie: Cristina e Silvia, hanno manifestato il proprio dolore per lutto che giunge al termine di mesi di lotta contro una malattia che non ha lasciato scampo. Maria Nanni è stata accanto al marito negli anni della scesa di ItalPetroli ma anche nel tifo per la Roma tanto da essere accanto a lui durante un sit-in di protesta davanti alla Figc.

Anche dopo la cessione del club a James Pallotta, è rimasta tifosa della squadra della capitale frequentando lo stadio e rilasciando interviste locali. Non ha lesinato, nel corso degli anni, stoccate all'attuale management del team. Ciononostante Pallotta non ha mancato di esprimere il cordoglio per la morte: "Il Presidente James Pallotta e la Roma partecipano al cordoglio di tutta la famiglia romanista per la scomparsa di Maria Sensi e si uniscono al dolore dei suoi cari"

Anche l'ex capitano della Roma e bandiera giallorossa, Francesco Totti ha inviato una nota di cordoglio: "Porterò sempre nel cuore il ricordo di una grande donna come Maria. Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi". Un saluto commosso è giunto anche da parte del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: "Con la scomparsa di Maria Sensi la Roma perde una delle più appassionate tifose. La ricorderemo sempre per il suo grande amore per la squadra e la città".