È morta la scrittrice, critica letteraria e traduttrice Angela Bianchini. Aveva 97 anni. A darne notizia, i figli. I funerali si terranno domani, lunedì 29 ottobre, alle ore 12, nella Chiesa di piazza Euclide nella Capitale. Di origine ebraiche, Bianchini fu costretta dalle leggi razziali ad abbandonare l’Italia nel 1941 rifugiandosi negli Stati Uniti d’America. Fu lì che potè studiare all'Università e successivamente si specializzò in letteratura francese e ispano-americana collaborando con l'Iila di Roma.

Nel 1952 rientrò in Italia cominciando a collaborare con Il Mondo di Mario Pannunzio e scrivendo per programmi culturali della Rai. Il suo debutto nella narrativa risale al 1962 con la raccolta di racconti Lungo equinozio. Tra le altre sue opere “ Una crociera da sogno” tratto dall’omonimo radiodramma scritto per la Rai (1997, Rai Eri), “ Le nostre distanze” ( 2001, Einaudi) e il suo ultimo romanzo “ Le labbra tue sincere” ( 2012, Mondadori). . In "Nevada" (Frassinelli, 2002) Bianchini ha descritto le difficoltà affrontate da un gruppo di donne americane negli anni Cinquanta per ottenere il divorzio.