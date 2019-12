in foto: Spelacchio arrivato a piazza Venezia

Spelacchio, il famoso, famigerato albero di Natale di piazza Venezia è arrivato e questa mattina è cominciato l'allestimento finanziato da Netflix. Nelle scorse ore un video promozionale postato sul profilo ufficiale su Twitter informava che "Spelacchio is coming to town", facendo il verso a una nota canzone natalizia. Quest'anno l'albero arriva dal Comune di Cittiglio, in provincia di Varese, e verrà illuminato con 80mila luci a led e mille addobbi tra palle colorate e cristalli di neve. I colori predominanti saranno rosso e oro e il puntale, alto 1,5 metri, avrà la forma di una stella cometa. È alto ben 22 metri ed è solo un lontano ricordo dell'albero che ormai tre anni fa ha suscitato l'ironia di tutti i romani per i suoi rami spelacchiati e ormai morti. "L’anno scorso sono state 30mila le persone che hanno partecipato alla cerimonia di accensione, 266mila quelle che hanno transitato nell’area dell’albero", ha annunciato la sindaca Raggi. E quest'anno si punta a ripetere questi numeri. L'albero sarà acceso domenica 8 dicembre, giornata dell'inaugurazione ufficiale, e illuminerà la piazza fino alla Befana, lunedì 6 gennaio 2020.

"L'albero di Natale più famoso al mondo, grazie alla forte volontà della sindaca e al lavoro magistrale svolto da IGPDecaux e Netflix con il coordinamento degli uffici di Roma Capitale della Direzione Grandi Eventi, sta per tornare. Appuntamento a domenica 8 dicembre per assistere all'accensione del mitico #Spelacchio2019", ha annunciato sui social network l'assessore Daniele Frongia.