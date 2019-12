Gli hanno rubato 100mila euro tra contanti e oggetti di valore proprio mentre calciava il gol che avrebbe fatto vincere alla Lazio la partita contro la Juve. Una banda di ladri è entrata in casa del calciatore serbo Sergej Milinkovic Savic sabato sera, proprio durante il match allo Stadio Olimpico. Sul caso indagano i carabinieri di Formello, coordinati dalla stazione Cassia. I rapinatori hanno portato via quattro Rolex, un Hublot e 5mila euro in contanti: non hanno dovuto cercare molto, una volta entrati nella villa sono andati a colpo sicuro verso gli oggetti di valori e poi sono fuggiti. Prima a piedi e poi a bordo di un auto. Le modalità del colpo fanno pensare che i tre ladri sapessero benissimo dove andare e cosa rubare: non sono stati molto tempo nella casa, e poi si sono dileguati nella notte. Ancora non sono stati individuati e presi dai carabinieri.

Svaligiata la villa di Milinkovic durante la partita tra Lazio e Juve

La villa di Milinkovic è ovviamente dotata di telecamere di sicurezza, ma questo non ha impedito che i rapinatori agissero comunque indisturbati. Nei video si vedono tre persone incappucciate forzare una finestra laterale con un piede di porco e poi entrare nell'abitazione. Una volta dentro, si sono subito diretti verso i costosissimi orologi (facili da trasportare senza essere visti) e poi se e sono andati. Bottino totale: 100mila euro. I carabinieri di Formello, dopo aver ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso della villa, hanno iniziato le indagini per risalire all'identità dei rapinatori. Che potrebbero aver colpito altre volte sempre in quella zona e nella città di Roma.