Giallo ad Ostia per due uomini trovati morti a distanza di poche ore in circostanze ancora da chiarire. Il primo cadavere, appartenente a un uomo di sessantasette anni, è stato rinvenuto all'interno di un'auto abbandonata in via Sarnico ad Acilia. Il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 11 maggio. A dare l'allarme un passante, che ha notato quella che sembrava essere la sagoma di un uomo, chiusa all'interno di una macchina e spaventato, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è arrivato il personale sanitario, ma per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di Acilia.

L'uomo trovato morto ad Acilia forse ucciso da un malore improvviso

Al momento non si esclude nessuna pista, ma l'ipotesi maggiormente considerata sarebbe quella di una morte avvenuta per cause naturali. Da chiarire il perché l'uomo in quel momento si trovasse all'interno dell'auto. Secondo quanto si apprende, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Terminati gli accertamenti, la salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove si trova a disposizione del medico necroscopo per l'autopsia, che servirà a chiarire le cause del decesso e se a risultare fatale all'uomo sia stato un malore improvviso.

Un secondo cadavere all'interno di una baracca di Ostia Antica

Nella serata di ieri è stato trovato un secondo cadavere all'interno di una baracca nella zona di Ostia Antica. Secondo le informazioni apprese si tratta del corpo di un trentaquattrenne di nazionalità romena, ancora ignote le cause del decesso. A dare l'allarme un connazionale, che viveva insieme a lui, quando si è accorto che l'amico non gli rispondeva. Preoccupato per le condizioni di salute del compagno, ha chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Ma per l'uomo, anche in questo secondo caso, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Presenti i carabinieri della Compagnia di Ostia, per gli accertamenti di rito. Da un primo esame sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza. La salma è stata portata al Policlinico di Tor Vergata per l'autopsia. L'ipotesi è quella che la morte sia sopraggiunta per arresto cardiocircolatorio.