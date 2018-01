in foto: Turisti a passeggio per i Fori imperiali a Roma (Getty).

Due turiste americane sarebbero state aggredite e palpeggiate a Roma, mentre passeggiavano in via dei Fori Imperiali. I responsabili del gesto sono due ragazzi di nazionalità romena, rispettivamente di 25 e 27 anni. I due sono stati fermati dagli agenti della Polizia Locale e accompagnati insieme alle due vittime al comando di via della Greca. In seguito ad accertamenti uno dei due è stato denunciato per molestie sessuali.

In precedenza gli agenti della Polizia Locale di Roma hanno fermato un venditore abusivo a Piazza Trevi. Completamente ubriaco il ragazzo, classe 1992, ha reagito al sequestro della sua merce e ha tentato di scappare. Il giovane è stato fermato, identificato, sanzionato e denunciato per rifiuto di generalità.

Rapinato un 14enne alla stazione di Acilia.

Questa mattina i carabinieri sono intervenuti alla stazione di Acilia per una rapina. Un 14enne è stato rapinato da un coetaneo, che si è fato consegnare il suo smartphone e poi è scappato. "Acquisita la descrizione del giovanissimo rapinatore e la direzione presa da quest’ultimo per allontanarsi dalla stazione, i Carabinieri hanno attivato immediatamente le sue ricerche e, dopo pochi minuti, lo hanno individuato e bloccato poco distante", si legge nel comunicato diffuso dai militari. Il fermato è un ragazzino di 15 anni di nazionalità bulgara e con precedenti.